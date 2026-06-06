В Турции начали расследование против миллиардера Коча после шутки о курдах. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Турции генпрокуратура города Измир начала расследование в отношении миллиардера Рахми Коча после его шутки о курдах. Об этом говорится в заявлении пресс-службы прокуратуры.

«В отношении высказываний, произнесенных бизнесменом P.K., <...> Генпрокуратурой Измира начато расследование по факту преступления, предусмотренного ст. 216 УК Турции», - сообщает ведомство.

95-летний турецкий миллиардер обвиняется в публичном унижении части населения по признаку социальной принадлежности, расы или региональных различий.

Причиной для начала расследования стала видеозапись, на которой Коча в ходе церемонии открытия больницы в Измире рассказал анекдот о курдской женщине, пришедшей к врачу. Общественность раскритиковала миллиардера за недопустимые высказывания и унизительные выражения.

Ранее KP.RU сообщал, что в Турции генпрокуратура организовала расследование дела о контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях. В рамках следственных мер были задержаны 17 звезд шоу-бизнеса и предпринимателей.