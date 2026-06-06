Таблетка против клеща: ветеринар назвал самый надежный способ защитить собаку этой весной

Ветеринар Вагнер посоветовал для профилактики от клещей использовать таблетки Фото: Юлия ИСАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением теплого сезона в Подмосковье активизируются клещи, которые представляют серьезную опасность для домашних питомцев. О том, какие средства защиты собак наиболее действенны и как правильно поступить при укусе паразита, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал ветеринарный врач Андрей Вагнер.

Специалист пояснил, что главная задача хозяина — не просто избежать присоединения клеща, а уберечь животное от опасных инфекций, которые переносят эти членистоногие. Для защиты собак используются несколько видов препаратов.

Наиболее распространены капли на холку, которые отпугивают паразитов, а также специальные спреи с неприятным для клещей запахом. Ветеринар посоветовал при использовании капель дополнительно обрабатывать питомца спреем.

Самым надежным способом профилактики Андрей Вагнер назвал таблетки от клещей.

«Когда клещ кусает собаку, действующее вещество начинает работать, и паразит погибает, не успев передать инфекцию. Поэтому животное не заболевает. Именно по этой причине таблетки считаются оптимальным вариантом защиты», — рассказал врач.

При выборе препарата специалист рекомендовал ориентироваться на финансовые возможности, но покупать средства только у официальных поставщиков и проверять, чтобы товар не оказался контрафактным.

Если клещ все же присосался к животному, паниковать не стоит. Паразита необходимо аккуратно удалить с помощью специального приспособления для выкручивания, а место укуса обработать ветеринарным спреем или спиртовой салфеткой. Сразу после этого везти питомца в клинику не требуется, но за его состоянием нужно наблюдать несколько дней.

«Даже если клещ был переносчиком инфекции, симптомы появляются не сразу. Обычно заболевание начинает проявляться через 3–5 суток. Владельцев должны насторожить вялость, сонливость, отказ от еды, высокая температура и появление крови в выделениях», — предупредил ветеринар.

При появлении таких признаков необходимо как можно быстрее обратиться за ветеринарной помощью.