В Африке началась стройка газопровода якобы для уменьшения зависимости ЕС от РФ

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Нигерия, Нигер и Алжир строят Транссахарский газопровод для поставок газа в Европу и якобы уменьшения зависимости от России. Об этом пишет Business Insider Africa.

"Нигерия, Нигер и Алжир продвигают строительство газопровода протяженностью 4128 километров, который сможет ежегодно поставлять в Европу до 30 миллиардов кубометров природного газа", — отмечается в сообщении от иностранного источника.

Газопровод пройдет от Варри (Нигерия) через Нигер до Хасси-Мессауда (Алжир). Оттуда газ пойдет на экспортные терминалы и трубопроводы для Европы. В Алжире строительство началось, в Нигере планируют начать в 2027 году.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия остается надежным поставщиком газа несмотря на внешние факторы. Москва продолжает выполнять все обязательства по договору поставок. А вот Европа сейчас находится на грани энергетического кризиса из-за конфликта в Иране, ситуация может развиваться еще плачевнее.