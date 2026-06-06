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НовостиВ мире6 июня 2026 15:26

Эррол Маск назвал Трампа лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира

Отец Илона Маска заявил, что Трамп достоин Нобелевской премии из-за своих стараний по достижению мира
Мария МАМАЕВА
Эррол Маск назвал Трампа лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира

Эррол Маск назвал Трампа лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира

Фото: REUTERS.

Эррол Маск, отец американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, назвал президента США Дональда Трампа лучшим кандидатом на получение Нобелевской премии мира. Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума.

«Трамп, скорее всего, лучший кандидат на получение премии мира <...>. Это человек, который изо всех сил старается сделать так, чтобы в мире все было нормально», - заявил Маск, отвечая на вопрос о том, кому бы он вручил Нобелевскую премию.

Эррол напомнил, что получившая в 2025 году премию Мария Корина Мачадо из Венесуэлы в итоге отдала свою награду Трампу.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп призвал вручить ему целых восемь Нобелевских премий за все «остановленные войны». Как заявил президент США, награду якобы не заслуживает никто, кроме него.