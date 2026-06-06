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НовостиПолитика6 июня 2026 15:28

Депутаты на Украине забыли выключить прямую трансляцию и попали впросак

Во Львовской области депутатов засняли за распитием алкоголя сразу после сессии
Людмила МИТРОХИНА
Депутаты на Украине забыли выключить прямую трансляцию и попали впросак

Депутаты на Украине забыли выключить прямую трансляцию и попали впросак

Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Украинские депутаты забыли выключить прямую трансляцию после заседания и опозорились. Оказалось, что парламентарии решили отметить завершение сессии, накрыв огромный стол с алкоголем. Об этом пишет местное информагентство "Львовский портал".

Отмечается, что 5 июня чиновники собрались в горсовете, шутили и праздновали. Накрыли стол с едой и алкоголем. Видео с мероприятия быстро распространилось в интернете, но оригинал с YouTube удалили, однако скрины веселья до сих пор ходят в Сети.

Фото: max.ru/RT

Фото: max.ru/RT

Ранее KP.RU сообщил, что на Украине многие депутаты хотят отказаться от своего мандата. Причин для этого у них предостаточно, но некоторых больше всего пугают условия мирной сделки, которая может быть заключена с РФ.