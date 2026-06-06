NBC: Пентагон заявил о критическом уровне угрозы шпионажа со стороны Израиля Фото: REUTERS.

Пентагон заявил о высоком уровне угрозы шпионажа со стороны Израиля, который был повышен до «критического». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники.

В материале указывается, что разведывательное управление Минобороны США опубликовало оценку контрразведывательных угроз со стороны Израиля. Пентагон подозревает страну в слежке за высокопоставленными американскими чиновниками. Действия были предприняты с целью выяснения планов президента США Дональда Трампа по вооруженному конфликту на Ближнем Востоке.

Ранее KP.RU сообщал, что США и Иран, несмотря на формально действующий и шаткий режим прекращения огня, вновь обменялись ударами. Американские военные перехватили пять иранских ракет, выпущенных по Кувейту и Бахрейну.