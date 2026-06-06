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НовостиПолитика6 июня 2026 16:30

На Украине бесследно исчез мобилизованный гражданин Молдавии

МИД Молдавии не сделал ничего, чтобы спасти своего гражданина
Людмила МИТРОХИНА
На Украине бесследно исчез мобилизованный гражданин Молдавии

На Украине бесследно исчез мобилизованный гражданин Молдавии

Фото: REUTERS.

Гражданин Молдавии, насильно мобилизованный в ВСУ, пропал без вести на Украине. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Насильно мобилизованный в ВСУ гражданин Молдавии Василе Украинчук пропал без вести после того, как был отправлен на поле боя», — подчеркивается в российских силовых структурах.

Отмечается, что гражданина Молдавии мобилизовали на улице сотрудники ТЦК. Он попал в распоряжение ВСУ в качестве пулеметчика. Его отправили на боевое задание, из которого он уже не вернулся. Также сообщается, что молдавский МИД не сделал ничего для того, чтобы спасти своего гражданина и запретить его отправку на поле боя.

Ранее KP.RU передало слова президента России Владимира Путина о насильственной мобилизации на Украине. Российский лидер подтвердил, что на Украине происходит настоящее беззаконие, там сотрудники ТЦК хватают людей на улицах, как собак, и отправляют на поле боя.