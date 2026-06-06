На Украине бесследно исчез мобилизованный гражданин Молдавии Фото: REUTERS.

Гражданин Молдавии, насильно мобилизованный в ВСУ, пропал без вести на Украине. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Насильно мобилизованный в ВСУ гражданин Молдавии Василе Украинчук пропал без вести после того, как был отправлен на поле боя», — подчеркивается в российских силовых структурах.

Отмечается, что гражданина Молдавии мобилизовали на улице сотрудники ТЦК. Он попал в распоряжение ВСУ в качестве пулеметчика. Его отправили на боевое задание, из которого он уже не вернулся. Также сообщается, что молдавский МИД не сделал ничего для того, чтобы спасти своего гражданина и запретить его отправку на поле боя.

Ранее KP.RU передало слова президента России Владимира Путина о насильственной мобилизации на Украине. Российский лидер подтвердил, что на Украине происходит настоящее беззаконие, там сотрудники ТЦК хватают людей на улицах, как собак, и отправляют на поле боя.