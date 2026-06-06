Критиковавшего Сырского лейтенанта ССО убили при загадочных обстоятельствах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Украине при загадочных обстоятельствах убит лейтенант сил специальных операций (ССО) Украины с позывным «Ветер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Лейтенант ССО Цокур В. В. с позывным Ветер (15.02.1992 г. р.) работал адвокатом и боролся с коррупцией в СБУ. Был уничтожен при неизвестных обстоятельствах на одном из направлений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что убитый лейтенант неоднократно критиковал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Как считают на Украине, именно из-за этого «Ветер» мог быть ликвидирован военной контрразведкой СБУ.

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