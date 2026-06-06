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НовостиПолитика6 июня 2026 16:50

«Уничтожить верхушку режима»: Рогов поделился, как остановить атаки ВСУ на ЗАЭС

Рогов: ВСУ будут атаковать Запорожскую АЭС, пока Россия не ударит по элите Киева
Мария МАМАЕВА
Рогов: ВСУ будут атаковать Запорожскую АЭС, пока Россия не ударит по элите Киева

Рогов: ВСУ будут атаковать Запорожскую АЭС, пока Россия не ударит по элите Киева

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины будут и дальше атаковать Запорожскую АЭС, пока России не нанесет удар по правящей элите киевского режима. Такое мнение в беседе с Lenta.ru выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Удары будут продолжаться, пока мы не начнем наказывать и четко объяснять, что за подобные вещи потери у противника будут намного больше. <...> пока мы не начнем уничтожать верхушку режима Зеленского», - заявил он.

Как считает Рогов, первыми под такой удар могут попасть начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* и бывший глава СБУ страны Василий Малюк*.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ нарушили объявленный 5 июня режим тишины, атаковав беспилотником Запорожскую атомную электростанцию. Как заявил глава Росатома Алексей Лихачев, в результате удара пострадали три человека, двое из них в тяжелом состоянии.

* Лица, внесенные в список террористов и экстремистов в РФ