Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 июня 2026 17:24

Песков: Путин обсудил с Руденей вопросы развития Северо-Запада России

Путин провел рабочую встречу с полпредом в Северо-Западном федеральном округе РФ Руденей
Мария МАМАЕВА
Песков: Путин обсудил с Руденей вопросы развития Северо-Запада России

Песков: Путин обсудил с Руденей вопросы развития Северо-Запада России

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин обсудил с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей вопросы развития региона. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей», - сообщил он.

Песков уточнил, что в ходе встречи Путин обсудил с Руденей вопросы развития федерального округа в более широком контексте. Также вчера президент РФ провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Во время контактов политик обсудили актуальные темы, касающиеся развития города, его социальной сферы и городского хозяйства.

Ранее KP.RU сообщал, что Белов рассказал Путину о главных итогах социально-экономического развития Санкт-Петербурга за последние пять лет. Губернатор назвал главными приоритетами в этой задаче инвестиции в человека, экономический рост, создание комфортной городской среды.