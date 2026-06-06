Песков: Путин обсудил с Руденей вопросы развития Северо-Запада России Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин обсудил с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей вопросы развития региона. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей», - сообщил он.

Песков уточнил, что в ходе встречи Путин обсудил с Руденей вопросы развития федерального округа в более широком контексте. Также вчера президент РФ провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Во время контактов политик обсудили актуальные темы, касающиеся развития города, его социальной сферы и городского хозяйства.

Ранее KP.RU сообщал, что Белов рассказал Путину о главных итогах социально-экономического развития Санкт-Петербурга за последние пять лет. Губернатор назвал главными приоритетами в этой задаче инвестиции в человека, экономический рост, создание комфортной городской среды.