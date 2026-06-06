Матвиенко заявила, что ЕС пока только имитирует готовность к диалогу к Россией Фото: REUTERS.

Европейские лидеры пока только имитируют готовность к диалогу с Россией. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову на ПМЭФ.

По ее словам, Европа до сих пор не предложила ни одного разумного варианта, который мог бы стать основой переговоров по Украине. Матвиенко отметила, что перед назначением переговорщика в ЕС сначала должны определить собственный мирный план и понять, возможны ли по нему компромиссы.

«Сейчас позиция лидеров европейских меняется постоянно. Господин [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц заявлял, что Украина не будет членом НАТО, сейчас уже начинаются разговоры, что Украину надо принять. Так вы с чем хотите приехать [на переговоры с Россией]? Это имитация с их стороны, имитация диалога. Вот имитация нам не нужна», — сказала председатель СФ.

Матвиенко подчеркнула, что Россия готова к серьезному диалогу, но должна понимать основу таких переговоров. Она добавила, что пока от Европы не слышно предложений, которые могли бы лечь в основу реального обсуждения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Евросоюза лишь делают вид, будто хотят дипломатического решения украинского кризиса. По его словам, действия государств ЕС расходятся с их заявлениями. В Кремле считают, что Брюссель продолжает подталкивать Киев к боевым действиям, а не к мирному процессу.