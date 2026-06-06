Матвиенко: Запад замалчивает факты государственного терроризма со стороны Киева. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Страны Запада замалчивают факты совершения Киевом актов государственного терроризма. Об этом заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на полях ПМЭФ-2026.

«Никакой реакции на государственный терроризм со стороны Украины, когда гибнут мирные люди. <...> Абсолютное замалчивание, тишина и попытка во всем обвинить Россию», - подчеркнула она.

При этом Матвиенко ответила, что правда о террористических действиях Киева все равно пробивается, а в мире уже идет «отрезвление» относительно истинного лица властей Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возмутительным отсутствие реакции со стороны международных структур на теракт ВСУ в Старобельске, где погиб 21 студент колледжа. Дипломат призвала ООН и ее представителей проснуться и отреагировать на преступления Киева против детей.