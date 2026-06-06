Один человек погиб при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Херсонской области

Один человек погиб при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские войска обстреляли машину сотрудника Каховской администрации. Сам чиновник получил ранения.

«После оказания медицинской помощи (чиновник – прим.ред.) находится в стабильном состоянии. Член семьи, находившийся в автомобиле, погиб», — написал Филипчук.

Других подробностей об обстоятельствах атаки глава округа не привел. Информации о личности погибшего также не сообщалось.

Немногим ранее Филипчук сообщал, что два человека погибли и еще двое были ранены при атаках ВСУ на машины в Херсонской области. По его словам, украинские беспилотники ударили по автомобилю такси в Любимовке. Тогда погибли две женщины, а водитель получил ранения. Еще один дрон попал в другую гражданскую машину, где также пострадал водитель.