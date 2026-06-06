Бойцы ВС РФ показали кадры с кладбищем наземных беспилотников ВСУ под Харьковом Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские военнослужащие рассказали о «кладбище» наземных беспилотников ВСУ, которое образовалось на одном из участков в Харьковской области. Кадры с уничтоженной украинской техникой были опубликованы в Telegram-канале «Северный ветер».

«На видео отчетливо видно, что на некоторых дорожных участках уже образовалось настоящее «кладбище» наземных украинских роботов, которые противник отправляет по одному маршруту», - говорится в материале.

Российские военные сняли кладбище беспилотников ВСУ

Видео демонстрирует работу группировки войск «Север» по уничтожению наземных роботизированных комплексов ВСУ. Уточняется, что данные беспилотники не предназначены для перемещения по густым зарослям. Однако ВСУ продолжает безуспешно использовать их в доставках припасов на свои позиции. Только за прошедшие сутки ВС России уничтожили семь таких комплексов под Харьковом.

Ранее KP.RU сообщал, что российские средства ПВО за сутки сбили 911 украинских беспилотников над несколькими регионами РФ. Как заявили в Минобороны, также были уничтожены 13 управляемых авиабомб и 4 реактивных снаряда РСЗО HIMARS.