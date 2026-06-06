Странствовавшая по Мексике россиянка Мария Таякина вылетела на родину Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Россиянка Мария Таякина, более двух лет остававшаяся в Мексике, вылетела на родину. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в североамериканской стране Яков Федоров.

По словам дипломата, женщина отправилась из аэропорта Мехико в Санкт-Петербург. Ее провожали мексиканцы Оскар Артуро и его супруга Карла Алехандра, которые за время этой истории стали для Таякиной почти родными.

«Закончилась долгая история странствий по Мексике Марии Таякиной. Россиянка, не скрывая слез радости, наконец вылетела на родину из аэропорта Мехико», — рассказал консул.

Федоров также поблагодарил российских соотечественников и мексиканцев, которые помогли благополучно разрешить ситуацию. По его словам, теперь Таякину ждет встреча с семьей на родной земле.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что Таякину разыскали после обращения ее матери в 2024 году. Тогда россиянку нашли в городе Сан-Хосе-дель-Кабо, но она не имела постоянного жилья и сначала отказалась возвращаться домой. Позднее девушку поместили в реабилитационный центр, где ее убедили согласиться на возвращение к матери и сыну.