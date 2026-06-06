Президент Румынии Дан признал, что взорвавшийся в порту дрон был украинским Фото: REUTERS.

В Румынии признали, что взорвавшийся в порту Констанца морской дрон был украинским. Об этом заявил президент страны Никушор Дан по итогам рабочего совещания в Констанце.

На встрече разобрали сам инцидент и меры по усилению безопасности на румынском побережье Черного моря. По словам Дана, безэкипажный катер входил в группу из четырех украинских дронов со взрывчаткой, над которыми был потерян контроль.

«Теперь ясно, это был украинский дрон, входивший в группу из четырех нагруженных взрывчаткой украинских дронов, над которыми был потерян контроль», — сказал он.

Президент Румынии не смог объяснить, как дрону удалось проникнуть в порт и остаться незамеченным. Дан заявил, что такие аппараты относятся к новым технологиям, появившимся во время конфликта на Украине. По его словам, Румыния пока только осваивает способы противодействия таким угрозам.

Напомним, в прошлом украинские дроны уже залетали на территории других стран. Так, например, министр национальной обороны Греции Никос Дендиас заявил, что найденный у острова Лефкада морской дрон со взрывчаткой принадлежал Киеву. По его словам, произошедшее является серьезной проблемой.