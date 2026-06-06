Reuters: число летальных случаев от Эболы в Конго достигло 86 Фото: REUTERS.

Число случаев с летальным исходом среди заболевших вирусом Эбола на территории Демократической Республики Конго достигло 86. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник среди местных властей.

Уточняется, что за последние 24 часа стало известно о смерти еще шести инфицированных человек. В материале говорится, что количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эболы также выросло до 488. При этом по данным на вечер 5 июня насчитывалось 452 зафиксированных эпизода заражения.

Согласно заявлению Минздрава Конго, на территории республики продолжаются интенсивные работы, направленные на пресечение распространения вируса Эболы.

Ранее KP.RU сообщал, что вспышка лихорадки Эбола охватила новые районы на востоке Конго. Врачи с трудом отслеживают контакты больных. Область заражения расширилась до 22 медицинских зон в трех провинциях.