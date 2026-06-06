NYT: Израиль пересек черту, желая с помощью шпионажа узнать позицию США по Ирану. Фото: Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль перешел черту, пытаясь получить данные о позиции США на переговорах с Ираном. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон и Тель-Авив давно ведут разведывательную работу друг против друга и знают об этом. Однако в этот раз, как утверждает NYT, израильская сторона активизировала слежку за высокопоставленными американскими чиновниками.

Разведка США предупредила руководство страны о сборе информации вокруг спецпосланника президента Стива Уиткоффа и заместителя военного министра по политическим делам Элбриджа Колби. Израиль, по данным газеты, особенно интересует стратегия президента США Дональда Трампа на переговорах с Тегераном.

«Шпионаж Израиля во второй президентский срок Трампа вышел из-под контроля», — приводит NYT оценку одного из американских чиновников.

При этом США продолжают передавать Израилю большой объем тактической и оперативной информации. Однако, как отмечает газета, Тель-Авив пытается понять именно политическую линию Вашингтона.

Немногим ранее Трамп заявил, что переговоры США с Ираном затягиваются из-за позиции Тегерана. По словам американского президента, иранское руководство отличается силой и гордостью, поэтому процесс требует времени. При этом ранее он говорил об успешном ходе консультаций и не исключал заключения сделки.