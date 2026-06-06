Стекла автобуса выбило взрывной волной в Сочи из-за падения обломков БПЛА: что сказали в оперштабе

В Сочи из-за обломков БПЛА поврежден автобус с 15 пассажирами, пострадавших нет Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи 6 июня неоднократно объявляли воздушную опасность. В результате обломки одного из дронов ВСУ упали на проезжую часть в Хостинском районе города. Взрывной волной выбило стекла маршрутного автобуса, где находилось 15 человек. Пассажиры не пострадали, оповестил Оперштаб Краснодарского края в "Макс".

Известно, что фрагменты дронов обнаружили также в Сириусе. О повреждениях на земле информации нет. К местам ЧП оперативно прибыли спецслужбы.

"В Хостинском районе Сочи обломки БПЛА упали на проезжую часть. В результате взрывной волной выбиты стекла маршрутного автобуса, в котором находились 15 человек", - сказано в сообщении.

Прошлое утро в Петербурге началось с атаки украинских БПЛА. Свыше 140 дронов сбито за несколько часов над городом и Ленобластью. Всего пострадали четыре человека.