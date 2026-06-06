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НовостиВ мире6 июня 2026 21:44

ЕС меняет характер: Додик заявил о трансформации союза в военный блок

Додик: ЕС превращается из политического союза в военный блок
Мария ПАНЮТИНА
Лидер боснийских сербов Милорад Додик Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Лидер боснийских сербов Милорад Додик Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Евросоюз трансформировался из политического объединения в военный блок. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик на полях ПМЭФ.

Политик отметил, что ключевой нарратив западных стран сегодня связан с подготовкой к конфликту с Россией в ближайшие 4-5 лет.

"Мы отвергаем любые формы альянса, то есть членство в НАТО, членство в любых европейских силах безопасности", - сказал он в интервью "Известиям".

Додик добавил, что среди населения региона растет скептическое отношение к текущей концепции Евросоюза, а инициативы Брюсселя не отражают интересы жителей Боснии и Герцеговины.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз и НАТО навязывают России конфронтационную линию. Президент Владимир Путин назвал бредом и враньем панические заявления европейских политиков, которые уверяют свои народы в якобы неминуемой угрозе от Москвы.