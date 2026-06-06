Риттер: в США знают о коррупции на Украине, но не осознают ее масштабов Фото: REUTERS.

Вашингтон понимает, что в Киеве существует коррупция, однако не осознает ее реальных масштабов. Такое мнение высказал бывший эксперт ООН по вооружениям и экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

"Мы предполагаем, что Украина коррумпирована. Но мы не осознаем глубину коррупции", - сказал аналитик в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

Напомним, страны НАТО обсуждают возможность принятия нового обязательства по финансированию военной помощи Украине в объеме около 70 млрд евро. Инициатива будет представлена на саммит в Анкаре в следующем месяце.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что руководство киевского режима представляет собой деградировавшую структуру. По его словам, у Владимира Зеленского нет законных полномочий, а сам он страдает наркозависимостью и выстроил систему хищения западной помощи.