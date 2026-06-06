Россияне стали чаще искать частные детские сады: вот с чем связана такая тенденция

Сорокин объяснил рост спроса на частные детсады в РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России вырос спрос на частные детские сады. Такой тренд сформировали Интернет и соцсети. Об этом заявил учредитель АНО "Платформа развития института семьи и детства" Иван Сорокин. В беседе с "Известиями" он отметил, что рост спроса на частные детсады можно объяснить желанием родителей "наполнить смыслом" часы пребывания ребенка вне дома.

Эксперт подчеркнул, что россияне ищут индивидуальный подход к своим детям. Поэтому родители обращаются к частным специалистам, добавил он.

"Мамы и папы видят, как другие семьи водят детей на фортепиано, футбол, к логопеду, на шахматы, ментальную арифметику, робототехнику. Возникает естественный запрос: просто отдать ребенка в детский сад и забрать вечером - уже недостаточно", - прокомментировал Иван Сорокин

Родители также стали чаще выбирать онлайн-занятия для своих детей в летний период. Доля таких россиян возросла до 54%. Онлайн-формат занятий набирает популярность в РФ.