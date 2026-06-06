"Безопасно нейтрализовать": Финляндия будет готова сбивать дроны ВСУ в ее воздушном пространстве

Министр Хяккянен заявил о готовности Финляндии сбивать украинские БПЛА Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Хельсинки готовится к повторам инцидентов с украинскими БПЛА. Финляндия будет сбивать дроны в случае обнаружения их в воздушном пространстве своей страны. С таким утверждением выступил местный министр обороны Антти Хяккянен, цитирует ERR.

Он напомнил, что вблизи финской границы находится ряд стратегических объектов России. Поэтому Хельсинки должен быть готов перехватывать ошибочно залетевшие в пространство страны дроны.

"Если по какой-либо причине один из дронов из роя, запущенного с Украины, собьется с курса, то такие беспилотники, оказавшиеся в нашем воздушном пространстве, можно было бы безопасно нейтрализовать с применением военной силы", - разъяснил Антти Хяккянен.

Ночью 6 июня Финляндия ограничила полеты гражданской авиации на юго-востоке страны. Решение принято силами Минобороны Суоми во время атак беспилотников ВСУ по Петербургу и Ленобласти.