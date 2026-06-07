В Москве завершилась премия Муз-ТВ: названы имена победителей

Певцы Zivert и Ваня Дмитриенко получили награды лучших исполнителей на Муз-ТВ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Музыкальная премия "Муз-ТВ-2026. Движение" завершилась в Москве. Награды "Лучших исполнителей" года получили певцы Ваня Дмитриенко и Zivert.

The Hatters в этом году получила тарелку в номинации "Лучшая группа". Уже по традиции отличился певец Сергей Лазарев. Он получил две награды. Певец победил в номинациях "Лучшее видео" и "Лучшее концертное шоу".

"Мы всей командой очень сильно трудились не покладая рук над песнями, над контентом, над шоу, над клипами. Трудились как в последний раз. И мне очень приятно, что это оценили", - прокомментировала победу певица Zivert.

Ваня Дмитриенко также получил награду за "Лучший дуэт" с исполнительницей Аней Пересильд. Без тарелки не остался и король эстрады Филипп Киркоров. Он стал лучшим в номинации "Ренессанс года".