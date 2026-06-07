УЕФА принял решение по участию российских клубов в еврокубках на сезон 2026/2027

Российские клубы не смогут участвовать в еврокубках УЕФА в новом сезоне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россияне снова не будут участвовать в еврокубках УЕФА. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций внес изменения в перечень клубов на сезон 2026/27. Участие сборных РФ и российских клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА до сих пор приостановлено. Соответствующие документы цитирует телеканал "МАТЧ ТВ".

Так, российские футболисты отстранены от соревнований с 2022 года. По ранее принятому решению УЕФА, ограничения введены на неопределенный срок.

Стоит отметить, что Россия в этом сезоне заняла 28-ю позицию в таблице УЕФА. Страна имела возможность делегировать для участия в кубках четыре клуба.

Игрок "Зенита" Максим Глушенков рассказал об отношении к товарищеским матчам. Спортсмен за последние годы стал одним из лидеров сборной России. Он отметил, что оценивать игру футболистов по товарищеским матчам не стоит. По словам Максима Глушенкова, спортсмены выдадут куда больше на "официальных матчах". Однако пока их нет.