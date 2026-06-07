Дэвис: Запад путает желаемое с действительным, говоря о поражении России Фото: REUTERS.

Западные элиты выдают желаемое за действительное, когда заявляют о возможности военного поражения России. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Так подполковник прокомментировал публикацию экс-премьера Британии Бориса Джонсона, в которой тот призывал еще больше поддержать Киев.

"Это лишь очередной пример того, почему западные элиты угасают и утягивают всех нас за собой. Господин Джонсон путает желаемое - военное поражение России - с действительностью", - написал он в социальной сети X.

Дэвис подчеркнул, что у Запада отсутствует жизнеспособная стратегия, способная привести к военному поражению России.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия не намерена нападать на Европу и никогда таких планов не имела. Президент РФ Владимир Путин назвал подобные утверждения чушью. По его словам, в ЕС создается образ внешнего врага, чтобы отвлечь внимание.