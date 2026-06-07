Лидер боснийских сербов Милорад Додик Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Европа потеряла все, что могла, и утратила свои экономические позиции. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик на полях ПМЭФ.

"Европа потеряла все, что могла, у нее больше нет экономики. Она должна идти сюда [в Россию] за энергоносителями и рынком", - сказал политик в интервью РИА Новости.

Додик отметил, что вопрос о том, как Москва будет выстраивать дальнейшие отношения с Европой, относится к компетенции российского руководства.

Напомним, Европу охватил кризис на фоне войны в Иране. Цены на нефть и газ продолжают расти, а стоимость топлива с начала конфликта на Ближнем Востоке уже удвоилась.

Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркивал, что причиной кризиса в ЕС стал отказ от поставок энергоносителей из России. В нем виноваты председатель ЕК, глава евродипломатии, немецкий канцлер и премьер-министр Британии.