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По итогам Петербургского международного экономического форума США должны получить от России позитивный сигнал. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

"Мы настроены на сотрудничество, в том числе продолжение переговорного процесса", - сказал дипломат, отвечая на вопрос журналистов, какие сигналы получат США.

Дарчиева добавил, что президент России Владимир Путин в своих выступлениях на форуме ясно и недвусмысленно все донес.

Ранее KP.RU сообщал, что взаимодействие между Россией и США должно развиваться по принципу "танго нужно танцевать вдвоем". Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что Москва терпелива и ответит взаимностью, когда Вашингтон будет готов к восстановлению отношений.

Напомним, председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2026. Кука направил на форум президент США Дональд Трамп. Он стал первым за несколько лет официальным представителем Вашингтона, который примет участие в мероприятиях ПМЭФ.

В последние годы американская делегация участвовала в ПМЭФ на уровне деловых кругов и общественных деятелей. Официальных представителей США на форуме не было.