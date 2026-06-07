Котре рассказал о влиянии антироссийских санкций на деиндустриализацию Германии Фото: REUTERS.

Санкции в отношении России стали одним из факторов, усиливших процессы деиндустриализации в Германии. Об этом заявил депутат Бундестага от партии АдГ Штеффен Котре.

Парламентарий уточнил, что многие немецкие компании были бы заинтересованы в возобновлении деловых связей с Россией, однако этому препятствует давление со стороны США.

Котре отметил, что немецкая экономика уже сталкивается с серьезными последствиями проводимой политики. В частности, он указал на рост цен на энергоносители.

"С 2018 года мы потеряли около 15 процентов промышленного производства. Это катастрофическая тенденция - деиндустриализация, вызванная высокими ценами на энергию", - сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее KP.RU сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц обновил антирекорд по уровню общественной поддержки. Согласно опросу, его работой довольны лишь 15% немцев. При этом 77% респондентов заявили, что не одобряют деятельность Мерца.