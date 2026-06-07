Армия США может провести казнь военных преступников впервые за полвека: конечный ответ даст Трамп

В США впервые за полгода готовят казнь военных Фото: REUTERS.

В США военные преступники могут лишиться жизней посредством казни. Такого приказа в стране не отдавали более чем полвека. Армия США готовится провести казнь четырех заключенных, пишет ABC со ссылкой на документ.

Как поясняется, конечное решение остается за главой Белого дома Дональдом Трампом. Если он отдаст приказ, военные будут казнены.

В США в последний раз к таким мерам прибегли в 1961 году. Рядовой Джон Беннетт был казнен за изнасилование и попытку убийства 11-летней девочки.

В штате Оклахома менее месяца назад казнили осужденного за убийство бывшей возлюбленной и ее дочери. Мужчину лишили жизни в тюрьме Макалестер с помощью трехкомпонентной инъекции. Он несколько раз ударил свою возлюбленную молотком по голове, а затем облил ее бензином и поджег. Женщина и ее 7-месячная дочь скончались.