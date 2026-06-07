ВВС США по ошибке сбили воздушный шар бойскаутов: американцы потеряли 500 тысяч долларов

ВВС США по ошибке сбили воздушный шар ракетой стоимостью 500 тысяч долларов Фото: REUTERS.

ВВС США в феврале 2023 года по ошибке сбили ракетой стоимостью около 500 тысяч долларов воздушный шар, запущенным бойскаутами. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел примерно через неделю после того, как у побережья Южной Каролины был сбит китайский аэростат. После этого военные США начали жестче реагировать на любые неопознанные воздушные объекты и открывать по ним огонь при малейших подозрениях.

В одном из таких случаев под удар попал исследовательский воздушный шар, запущенный бойскаутской организацией для научного проекта. Газета отмечает, что для его уничтожения была использована ракета AIM-9 Sidewinder, стоимость которой оценивается примерно в 500 тысяч долларов.

Ранее KP.RU сообщал, что после вторжения иранских беспилотников в воздушное пространство Кувейта были сбиты три американских истребителя F-15. Экипаж кувейтского F/A-18 выпустил по ним ракеты по ошибке, так как принял их за судна Ирана.