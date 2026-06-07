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НовостиВ мире7 июня 2026 3:39

ВВС США по ошибке сбили воздушный шар бойскаутов: американцы потеряли 500 тысяч долларов

ВВС США по ошибке сбили воздушный шар ракетой стоимостью 500 тысяч долларов
Мария ПАНЮТИНА
ВВС США по ошибке сбили воздушный шар ракетой стоимостью 500 тысяч долларов

ВВС США по ошибке сбили воздушный шар ракетой стоимостью 500 тысяч долларов

Фото: REUTERS.

ВВС США в феврале 2023 года по ошибке сбили ракетой стоимостью около 500 тысяч долларов воздушный шар, запущенным бойскаутами. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел примерно через неделю после того, как у побережья Южной Каролины был сбит китайский аэростат. После этого военные США начали жестче реагировать на любые неопознанные воздушные объекты и открывать по ним огонь при малейших подозрениях.

В одном из таких случаев под удар попал исследовательский воздушный шар, запущенный бойскаутской организацией для научного проекта. Газета отмечает, что для его уничтожения была использована ракета AIM-9 Sidewinder, стоимость которой оценивается примерно в 500 тысяч долларов.

Ранее KP.RU сообщал, что после вторжения иранских беспилотников в воздушное пространство Кувейта были сбиты три американских истребителя F-15. Экипаж кувейтского F/A-18 выпустил по ним ракеты по ошибке, так как принял их за судна Ирана.