В Бухаресте призвали власти Румынии прекратить снабжать деньгами Украину: вот к чему привел инцидент с дроном ВСУ

Евродепутат Пиперя призвал прекратить помощь Украине после удара по Констанце Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Евродепутат Георге Пиперя резко раскритиковал Киев за инцидент с дроном на территории Румынии. Украинский беспилотник упал в порту Констанцы. Власти Румынии должны прекратить помощь Киеву после ЧП, заявил евродепутат в соцсети Х.

Политик призвал также сообщить о соответствующем решении главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Он счел дальнейшие разбирательства по инциденту необходимыми.

"Из-за [взрыва] на грани уничтожения оказался крупнейший румынский порт и возникла угроза катастрофы для второго по величине города румын [Констанцы]" - написал Георге Пиперя.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала румынскому Министерству иностранных дел несколько вопросов. Она не без иронии поинтересовалась, не планирует ли Бухарест закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов после происшествия.