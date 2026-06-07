Китай начал морскую спецоперацию к востоку от Тайваня: в чем причина

КНР начала специальную морскую операцию к востоку от Тайваня Фото: REUTERS.

Китайская Народная Республика провела специальную правоохранительную операцию в акватории к востоку от Тайваня. Об этом сообщает Xinhua.

"Министерство транспорта организовало <...> проведение специальной операции по обеспечению морского движения в восточных водах острова Тайвань", - говорится в сообщении.

Проведение операции стало ответом на одностороннее решение Японии и Филиппин начать переговоры о делимитации морской границы в районе восточнее Тайваня. В Пекине считают, что такие шаги затрагивают территориальный суверенитет Китая и его морские права.

В маневрах были задействованы подразделения морской безопасности провинций Фуцзянь и Гуандун, Центр обеспечения судоходства Восточно-Китайского моря, а также Спасательное управление этого региона.

Целью операции является усиление контроля за соблюдением морского законодательства КНР, расширение возможностей патрулирования в удаленных районах, мониторинг движения судов в стратегически важных акваториях, обеспечение безопасности судоходства и защита национальных интересов страны.

Ранее представитель Минобороны КНР Цзян Бинь заявил, что Япония "дорого заплатит" в случае применения силы в отношении Тайваня. Тайваньский вопрос рассматривается как исключительно внутреннее дело Китая и не допускает вмешательства внешних сил.

С жесткой позицией выступил и министр иностранных дел КНР Ван И. По его словам, Пекин не допустит любых попыток отделить Тайвань от Китая. Он напомнил, что остров был возвращен в состав страны после Второй мировой войны, а его статус закреплен рядом международных документов.

Власти КНР также подчеркивают, что не позволят создать "два Китая". На фоне обострения международной обстановки Пекин предложил Тайваню модель мирного воссоединения, в рамках которой остров мог бы получить энергетическую стабильность.

Как писал KP.RU, позицию Пекина поддерживает Россия. В совместном заявлени президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина подчеркивается приверженность принципу "одного Китая" и неприятие любых шагов, направленных на провозглашение независимости Тайваня.