Удары ВС России нарушают логистику ВСУ: украинцы меняют маршруты переброски техники

ВСУ меняют маршруты переброски военной техники из-за дронов ВС России Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Удары дронов ВС России по логистическим маршрутам между Харьковом и Сумами вынуждают украинские подразделения корректировать схемы переброски техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российских силовиков.

"Противник начинает пересматривать свои логистические маршруты между Сумской и Харьковской областями", - сказал источник агентства.

Силовики отметили, что из-за активности операторов российских дронов перемещение военной техники ВСУ между региональными центрами теперь осуществляется в обход - через территорию Полтавской области.

Ранее KP.RU сообщал, что в период с марта по май 2026 года российские войска взяли под контроль 63 населенных пункта в зоне проведения спецоперации. Наибольшее количество территорий было освобождено в Харьковской области.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения позволяет говорить о приближении завершения конфликта на Украине.