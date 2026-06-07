Прилепин предрек поражение Зеленскому в случае реальных выборов на Украине Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Писатель Захар Прилепин заявил ТАСС, что Владимир Зеленский потерпит поражение, если на Украине проведут честные президентские выборы. По его мнению, пророссийские организации смогли бы набрать 30–45 % голосов, а неонацистские партии получили бы 25–30 %.

Прилепин подчеркнул, что на Украине по прежнему есть люди, которым больно видеть разрушение общего культурного наследия. В качестве примера он напомнил, что еще в 2012–2013 годах там ходили на концерты российских артистов вроде Александра Розенбаума и Олега Газманова и пели советские песни.

«Понятно, что они этого не желают, и не желают ни Зеленский, ни Лондон, ни Вашингтон, поэтому надеяться на то, что что-то случится и демократия победит, не приходится», — заключил Прилепин.

По его словам, в существующих условиях демократия может появиться в стране только благодаря России.

Напомним, ранее Захар Прилепин сообщил, что остается в политике, несмотря на службу на Донбассе. При этом его сын Игнат ушел на СВО добровольцем.