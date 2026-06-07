При столкновении лодки и теплохода в Удмуртии погиб человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 7 июня на реке Кама в Каракулинском районе Удмуртии произошло столкновение моторной лодки и самоходного грузового теплохода. В результате происшествия погиб 38 летний мужчина, управлявший лодкой, об этом сообщили в пресс службе ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, оба судна вышли на акваторию Камы ночью для рыбалки. Водитель лодки не заметил идущий по реке теплоход, из за чего судно ударилось о борт теплохода в носовой части с левой стороны. Спасательные службы оперативно отреагировали на происшествие, однако спасти мужчину не удалось.

Ранее KP.RU писал, что в Сарапульском районе Удмуртии около села Мазунино столкнулись автомобили Kia Rio и Ford Focus, в результате чего погибли пять человек, включая двоих детей. Еще пять человек (один из них ребенок) пострадали и госпитализированы с травмами разной степени тяжести.