ВСУ начали маскировать самодельные взрывные устройства в бутылках из-под воды

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали прятать взрывные устройства в бутылки из под воды. Фото: syartinolky/Shutterstock/Fotodom

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали прятать взрывные устройства в бутылки из под воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В ведомстве отметили, что речь идет о прозрачной пластиковой бутылке, состоящей из двух частей. Обе части соединяются между собой резьбой, которая скрыта под этикеткой.

В силовых структурах подчеркнули, что такую бутылку нельзя трогать руками, в то время как содержимое нуждается в осторожном обращении, чтобы избежать детонацию.

Ранее сайт KP.RU писал, что пять человек, включая четверых детей, получили ранения в поселке Белая Березка Трубчевского района в Брянской области. Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль в регионе. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.