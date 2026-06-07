Украина с начала года утратила 20% своих международных резервов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Международные резервы Украины за пять месяцев текущего года сократились на 20%, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Нацбанка страны. Общий объем с учетом поступлений помощи от западных союзников снизился с 57,3 млрд долларов на 1 января до 45,7 млрд на 31 мая. Причинами стали малые объемы помощи, выплаты внешнего долга и попытки Нацбанка стабилизировать курс гривны, которая продолжает падать.

Больше всего средств ушло на валютные интервенции Нацбанка: с января по май включительно на внутреннем рынке продали 14,473 млрд долларов, но остановить падение гривны не удалось. За это время официальный курс ослаб с 42,35 до 44,38 гривны за доллар, обновив исторический максимум. Еще 1,77 млрд долларов за пять месяцев ушло на выплату процентов по внешним долгам и валютным облигациям.

Поступления помощи от Запада за этот период были весьма незначительными. Всего Украина получила от Всемирного банка, ЕС и МВФ 5,02 млрд долларов, причем основная часть этой суммы (3,05 млрд) поступила в марте, в прочие месяцы объемы были значительно меньше.

Ранее KP.RU писал, что Нацбанк Украины потратил более 1 млрд долларов из золотовалютных резервов в попытке удержать курс гривны, однако национальная валюта вновь обновила антирекорд.