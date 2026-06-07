Боец Метеор: РФ уничтожила редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили шведский танк STRV-103 ВСУ. Об этом заявил начальник огневого поражения группировки войск с позывным "Метеор" в беседе с ТАСС.

По его словам, редкий шведский танк STRV-103 был поражен в Харьковской области в ходе выполнения специальных задач.

Метеор отметил, что операторы БПС "Севера" уничтожили танк с помощью беспилотника с кумулятивной боевой частью. Подчеркивается, что танк был подбит без возможности восстановления.

Сам шведский танк STRV-103 разработан в 60-х годах прошлого века. В 90-х он был снят с вооружения шведской армии.

Ранее сайт KP.RU писал, что Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожила танк Leopard и зенитный ракетный комплекс RAVEN британского производства.