В Днепропетровской и Херсонской областях уничтожены пункты управления БПЛА ВСУ Фото: Shutterstock.

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) успешно нанесли авиационные удары по пунктам управления беспилотниками и временной дислокации вооруженных сил Украины в Днепропетровской и Херсонской областях.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении намеченных целей средствами объективного контроля в режиме реального времени, они были поражены авиабомбами РФ.

Подтверждено поражение пункта управления БПЛА 46-й бригады ВСУ у Новопавловки в Днепропетровской области, а также пунктов временной дислокации 63-й бригады у Щурово и 121-й бригады теробороны у Суханово в Херсонской области, сообщили в ведомстве.

Ранее военэксперт Андрей Марочко сообщил об улучшении тактического положения российских войск к северу от Святогорска в ДНР за последнюю неделю. Святогорск находится в 30 км от Славянска.