Движение через пункт пропуска «Джанкой» перекрыто из-за удара ВСУ по мосту

В целях безопасности движение через пункт пропуска «Джанкой» временно перекрыто. Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

В результате ночной атаки беспилотников повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар в Херсонской области, в целях безопасности движение через пункт пропуска «Джанкой» временно перекрыто. Об этом 7 июня сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Проезд автотранспорта на данный момент происходит через альтернативные маршруты — ПП «Армянск» и ПП «Перекоп», написал Сальдо в своем канале в «Максе». По оперативной информации, на месте работают профильные службы. О сроках восстановления движения гражданам сообщат дополнительно.

Ранее KP.RU писал, что железнодорожную станцию Джанкой в Крыму с 4 июня сделали технической по решению владельца инфраструктуры. В компании «Гранд Сервис Экспресс» заявили, что поезда «Таврия» теперь будут курсировать между Севастополем, Симферополем и Евпаторией, минуя станцию Джанкой и не останавливаясь на станции Урожайная, при этом пассажиры с билетами до Джанкоя смогут доехать до Симферополя без доплат и пересадок.