Игорь Додон: конфликт России и Украины может завершиться уже 2026 году Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон предположил, когда может завершиться украинский кризис. По словам эксперта, есть все основания полагать, что это событие наступит достаточно скоро.

Рассуждая о ситуации, Игорь Додон отметил, что специальная военная операция может завершиться уже в 2026 году.

- Я надеюсь, может, в этом году Владимир Владимирович [Путин] говорил, что готов. Но мы надеемся, что быстрее закончится, — сказал политик Lenta.ru в рамках ПМЭФ.

Это событие, рассуждает политик, непременно отразится и на судьбе Молдавии. Последующие полтора-два года будут иметь большую роль и приведут к перестановке во власти. Во время постконфликтного периода не будет места для президента Майи Санду и ее команде. Вектор сместится на диалог с партнерами: с Россией, с ЕС, с Китаем.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru объяснил, как иностранные наемники ВСУ играют против Украины. Попадая в российский плен, они раскрывают всю известную им секретную информацию, называют имена и фамилии, так как не чувствуют ответственности за чужое государство.

- Агония Украины уже идет. По ряду факторов Украина – все. Кончилась. Самая большая проблема – это потери и демография. Ежегодно ВСУ теряют 600 тыс. человек, общие потери перевалили за 2,5 млн, не считая 9 млн выехавших в Европу, - пояснил Царьграду эксперт Бюро военно политического анализа Вадим Масликов.