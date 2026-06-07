Девочка случайно нажала кнопку на маркетплейсе и лишила маму 139 тысяч: суд обязал вернуть деньги

Суд обязал маркетплейс вернуть россиянке деньги за заказ, сделанный ребенком Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Московский суд обязал маркетплейс вернуть женщине 139 тысяч рублей за 102 товара, которые случайно заказала в приложении ее полуторагодовалая дочь. Об этом сообщается в материалах суда.

Мать сразу попыталась отменить покупку, но получила отказ, поскольку к тому моменту товар уже передали на сборку и отправку. После окончания срока хранения маркетплейс списал деньги с карты клиентки и установил отрицательный баланс в личном кабинете.

Суд признал отказ в отмене заказа незаконным, поскольку до доставки в пункт выдачи покупатель вправе отказаться от покупки. Суд подчеркнул, что истица действовала оперативно, а продавец нарушил закон «О защите прав потребителей». С маркетплейса взыскали не только стоимость товаров, но и компенсацию морального вреда, штраф, а также нотариальные расходы. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее россиян предупредили о рисках покупки косметики и парфюмерии на маркетплейсах, главный из которых — отсутствие гарантий подлинности, что создает прямую угрозу здоровью из-за потенциально опасных ингредиентов в подделках.