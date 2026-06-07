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НовостиОбщество7 июня 2026 7:55

Девочка случайно нажала кнопку на маркетплейсе и лишила маму 139 тысяч: суд обязал вернуть деньги

Суд обязал маркетплейс вернуть россиянке деньги за заказ, сделанный ребенком
Анна АДАМАЙТЕС
Суд обязал маркетплейс вернуть россиянке деньги за заказ, сделанный ребенком

Суд обязал маркетплейс вернуть россиянке деньги за заказ, сделанный ребенком

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Московский суд обязал маркетплейс вернуть женщине 139 тысяч рублей за 102 товара, которые случайно заказала в приложении ее полуторагодовалая дочь. Об этом сообщается в материалах суда.

Мать сразу попыталась отменить покупку, но получила отказ, поскольку к тому моменту товар уже передали на сборку и отправку. После окончания срока хранения маркетплейс списал деньги с карты клиентки и установил отрицательный баланс в личном кабинете.

Суд признал отказ в отмене заказа незаконным, поскольку до доставки в пункт выдачи покупатель вправе отказаться от покупки. Суд подчеркнул, что истица действовала оперативно, а продавец нарушил закон «О защите прав потребителей». С маркетплейса взыскали не только стоимость товаров, но и компенсацию морального вреда, штраф, а также нотариальные расходы. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее россиян предупредили о рисках покупки косметики и парфюмерии на маркетплейсах, главный из которых — отсутствие гарантий подлинности, что создает прямую угрозу здоровью из-за потенциально опасных ингредиентов в подделках.