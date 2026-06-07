Доцент Щербаченко: защититься от мошенников поможет пауза в разговоре Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко назвал самый верный способ, который защитит от телефонных мошенников. По словам эксперта, главным признаком обмана является попытка злоумышленников заставить жертву действовать немедленно.

И в этот момент не нужно поддаваться панике. Когда требуют срочно совершить какие-то операции, касающиеся финансов или Госуслуг, нужно задавать звонящему уточняющие вопросы, даже если он представляется руководителем или знакомым.

Прежде чем принять решение, Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru советует отложить телефон на какое-то время, все хорошо обдумать несколько секунд, так как аферистам необходим именно моментальный порыв.

А еще лучше, самому перезвонить в ведомства или организацию, которой представляется звонивший. Для этого следует положить трубку и набрать номер дежурной службы или справочной по официальному телефону. Такой способ, по мнению специалиста, поможет быстро разобраться в ситуации и развеять все сомнения.