В Таиланде задержали россиянку за нелегальный косметологический салон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Таиланда задержала 45-летнюю гражданку России на острове Пхукет по подозрению в управлении нелицензированной косметологической клиникой. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Женщина не смогла предоставить правоохранительным органам необходимые медицинские лицензии. Она признала, что часть медикаментов и оборудования была ввезена из России, но отрицала факт управления нелегальным салоном и оказания косметологических услуг, уточнили в полиции.

Во время обыска дома, где предположительно велась незаконная деятельность, у подозреваемой изъяли медицинские изделия и оборудование на сумму более 600 тысяч батов (примерно 1 349 000 рублей).

По законам Таиланда иностранцы, нарушающие трудовое законодательство, могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч батов (3,2 тысячи долларов), приговорены к тюремному заключению сроком до пяти лет и депортированы из страны. Для легальной работы в королевстве иностранцам требуется оформить визу и разрешение на работу.

Ранее KP.RU писал, что в Таиланде задержан 29-летний гражданин России, уроженец Санкт-Петербурга, которому грозит смертная казнь за перевозку крупной партии запрещенных веществ.