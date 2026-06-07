В Якутии возбудили дело после гибели трехлетнего мальчика. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Якутии возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели трехлетнего мальчика на реке. Об этом сообщается в региональном СУ СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности" по факту гибели трехлетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Следственный комитет назначил соответствующие экспертизы, а также проводит другие следственные мероприятия.

Напомним, трехлетний ребенок пропал 6 июня. Мальчик находился во дворе дома в селе Арылах вместе с родителем, взрослые отвлеклись и малыш исчез. Его следы вели к реке Ботуобуйа, местные жители нашли тело ребенка в четырех километрах ниже по течению, в 25 метрах от берега.