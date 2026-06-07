ВСУ ночью атаковали Энергодар, ЗАЭС работает штатно Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские войска минувшей ночью нанесли удары по жилой застройке и объектам гражданской инфраструктуры Энергодара, города-спутника Запорожской атомной станции. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии Энергодара, ВСУ вели интенсивную атаку по жилой застройке и объектам гражданской инфраструктуры. При этом, как заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, удары по станции не наносились, она работает в штатном режиме. Безопасность энергетического объекта контролируется сотрудниками ЗАЭС.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил о возможных серьезных последствиях атак ВСУ на Запорожскую АЭС. В случае повреждения хранилища с отработанным ядерным топливом может произойти радиоактивный выброс, и ветер способен понести его в сторону Европы. Глава государства подчеркнул, что украинские формирования недавно нанесли удар прямо по реактору, и европейцам, поощряющим киевский режим, стоит задуматься о собственной безопасности.