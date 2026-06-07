Молдавия рискует потерять сразу ряд регионов и развалиться как государство: что происходит Фото: REUTERS.

Молдавия может потерять Приднестровье и Гагаузию в случае объединения с Румынией. Об этом пятый президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил в интервью «Ленте.ру».

По его словам, большинство жителей Молдавии выступают против объединения с Румынией. При этом сам подобный факт может привести к дестабилизации внутри страны.

«Нынешняя Молдова потеряет ряд регионов. Гагаузию, Приднестровье и так далее», - сказал он.

Политик добавил, что возможная нестабильность в Молдавии негативно отразится и на ситуации в самой Румынии. Других подробностей он не привел.

Немногим ранее митингующие в Гагаузии обвинили Кишинев в попытках ограничить права автономии. Акция прошла в центре Комрата, ее участники потребовали освободить главу региона Евгению Гуцул из-под стражи. В принятой резолюции также говорилось о праве Гагаузии на самоопределение в случае потери Молдавией независимости.