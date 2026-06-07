Минтранс: туроператоры должны отвечать за продажу билетов без разрешений летать Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Туроператоры должны нести ответственность за продажу билетов на рейсы авиакомпаний, не имеющих официальных разрешений на полеты. Об этом ТАСС заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Конечно, серьезная ответственность лежит на туроператорах, которые продают билеты, зная, что официального разрешения на полеты не будет», - сказал он.

По его словам, этот вопрос является серьезным и подчеркнул необходимость ответственности за соответствующие действия. Никитин подчеркнул, что совместно с Минэкономразвития ведомства решают эти вопросы. Он отметил важность соблюдения всех требований.

Ранее сайт KP.RU писал, что запрет Евросоюза на предоставление туристических услуг в России не коснется деятельности российских туроператоров внутри страны. При этом он может сильно сказаться на возможности граждан ЕС по организации поездок в Россию.