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НовостиТуризм7 июня 2026 9:25

Минтранс: туроператоры должны отвечать за продажу билетов без разрешений летать

Глава Минтранса РФ заявил об ответственности операторов за продажу билетов авиакомпаниями, не имеющих разрешений на полеты
Вениамин ЗАХАРОВ
Минтранс: туроператоры должны отвечать за продажу билетов без разрешений летать

Минтранс: туроператоры должны отвечать за продажу билетов без разрешений летать

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Туроператоры должны нести ответственность за продажу билетов на рейсы авиакомпаний, не имеющих официальных разрешений на полеты. Об этом ТАСС заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Конечно, серьезная ответственность лежит на туроператорах, которые продают билеты, зная, что официального разрешения на полеты не будет», - сказал он.

По его словам, этот вопрос является серьезным и подчеркнул необходимость ответственности за соответствующие действия. Никитин подчеркнул, что совместно с Минэкономразвития ведомства решают эти вопросы. Он отметил важность соблюдения всех требований.

Ранее сайт KP.RU писал, что запрет Евросоюза на предоставление туристических услуг в России не коснется деятельности российских туроператоров внутри страны. При этом он может сильно сказаться на возможности граждан ЕС по организации поездок в Россию.