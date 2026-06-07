Европе грозит массовая безработица: что станет причиной Фото: REUTERS.

Европе грозит массовая безработица из-за конфликта между США и Ираном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на главу одного из крупнейших промышленных конгломератов Европы ABB Мортена Вирода.

По его словам, энергетический шок на Ближнем Востоке уже усиливает давление на европейскую промышленность. Рост цен на газ снижает конкурентоспособность ЕС по сравнению с США, а законодатели пока не проявляют достаточной срочности в вопросе экономических реформ.

«Я надеюсь, что нам не придется увидеть гораздо более серьезный кризис, который приведет к массовой безработице», — предупредил Вирод.

Глава ABB считает, что Европе нужно быстрее проводить дерегуляцию экономики. Иначе промышленность региона может столкнуться с новыми издержками и потерей рабочих мест.

Напомним, цены на газ в Европе подскочили почти на 18% после провала переговоров США и Ирана. По данным Bloomberg, рынок отреагировал также на заявление Дональда Трампа о начале блокады Ормузского пролива. Этот маршрут остается важным для поставок энергоресурсов.